ФИФА назвала символическую сборную 2023 года

На церемонии The Best FIFA Football Awards назвали футболистов, которые вошли в символическую сборную 2023 года по версиям Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Международной федерации футбола (ФИФА).
Мероприятие проходит 15 января в Лондоне.
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия).
Защитники: Кайл Уолкер («Манчестер Сити», Англия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Джон Стоунз («Манчестер Сити», Англия).
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / «Реал», Англия), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия),Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия).
Нападающие: Лионель Месси, («ПСЖ»/«Интер Майами», Агентина), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).
Лучшим тренером 2023 года признан испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Ранее «Реалу» предрекли трудности в дерби с «Атлетико».