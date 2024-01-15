Российская гимнастка выложила фото в ярком купальнике

Чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова опубликовала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с отдыха в Дубае.

На снимке спортсменка позирует в купальнике красного цвета.

С 5 по 9 января Леванова провела сбор для юных гимнасток в Москве, а затем отправилась на отдых вместе со своим супругом — экс-фигуристом Максимом Ковтуном.

Леванова пять раз становилась чемпионкой мира, в том числе в групповых упражнениях. С 2017 года входит в состав сборной команды России. Она тренируется под руководством главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой и старшего тренера сборной России Татьяны Сергаевой.

С 2018 года Леванова стала встречаться с фигуристом Максимом Ковтуном. В августе 2021 года пара объявила о помолвке, а в октябре 2023 года пара расписалась и сыграла свадьбу. Ковтун выступал в мужском одиночном катании. В его активе два серебра командного чемпионата мира и столько же наград чемпионата Европы в одиночном катании. В 2019 году он стал вторым на Универсиаде.

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