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Голкипер «Динамо» объяснил, почему туризм в США лучше, чем в России

Вратарь «Динамо» Лещук заявил, что на Алтае нет туристического сервиса

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук, рассуждая о том, почему не проводит отпуск в России — на Алтае, Камчатке или Байкале, заявил, что американский туризм развит лучше, чем российский. Его слова приводит Sport24.

«Там нет туристического сервиса, тех же нормальных гостиниц. Если говорить про Алтай, то в Америке лучше развиты национальные парки. Там все для любого туриста: хоть на машине, хоть пешком. Когда летал в США летом, поднимался на водопад. На каждом уровне высоты там были туалеты, которые убираются. Это тот минимум, который должен быть», — заявил Лещук.

Лещук является воспитанником бело-голубых и дебютировал за основную команду в 2017 году.

В этом сезоне 27-летний вратарь провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, пропустив шесть голов. Он также появлялся в матчах Кубка России. Вратарь участвовал в четырех играх из семи возможных, пропустив восемь мячей.

«Динамо» после 18 туров РПЛ, набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице. На четыре очка больше у идущего вторым «Зенита». Лидирует «Краснодар» (38 очков).

Ранее Лещук рассказал, почему полетел в отпуск в США после критики Штатов.

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