«Спартак» поздравил 16-летнюю россиянку с победой в дебютном матче «Большого шлема»

Московский «Спартак» поздравил 16-летнюю российскую теннисистку Алину Корнееву с дебютной победой на первом для нее турнире серии «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале красно-белых.

«16-летняя Алина Корнеева победила в дебютном матче «Большого шлема»! В первый день Australian Open талантливая российская теннисистка и наша болельщица обыграла опытную соперницу и вышла во второй круг турнира! Удачи, Алина! Болеем за тебя и дальше!» — написала пресс-служба «Спартака».

Корнеева одержала волевую победу над представительницей Испании Сарой Соррибес Тормо. Встреча, которая продолжалась 2 часа 19 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. На теннисных турнирах российские спортсмены выступают без национального флага.

Ранее победу Корнеевой назвали ожидаемой.