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Латвия призвала Францию не допускать российских атлетов на Олимпиаду

Латвийские спортсмены бойкотируют Олимпиаду, если туда допустят россиян

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kovop/Shutterstock

Латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Сейма Латвии.

Латвийская сторона считает, что решение о допуске российских атлетов до летних Олимпийских Игр в Париже, которое 8 декабря принял Международный олимпийский комитет (МОК), безответственно и не должно иметь поддержки. Поэтому Латвия призывает Францию, как принимающую Олимпиаду, принять соответствующие меры, чтобы не допустить участия российских спортсменов в мероприятии.

Также отмечено, что несколько латвийский спортсменов уже выразили готовность отказаться от участия в Олимпиаде в том случае, если в Париж отправятся российские атлеты.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в Госдуме объяснили, почему российские теннисисты продолжают участвовать в соревнованиях.

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