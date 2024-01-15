В «Рейнджерс» назвали бросок Панарина элитным

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился размышлениями о голевых способностях российского нападающего команды Артемия Панарина, который в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1) забросил шайбу. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Это хорошо, что он забивает. Я считаю, что у него элитный бросок. Он снайпер. Некоторые игроки просто бросают, стараясь попасть в пространство между штангами, а есть другие, которые бросают и точно знают, куда шайба полетит. Он именно из таких парней, так что хорошо, что он «в огне», — заявил Лавиолетт.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 42 матчах НХЛ, отметившись 27 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей. Он с отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». Шайба в матче с «Вашингтоном» стала для хоккеиста 400-м очком за карьеру в «Рейнджерс», он достиг этой отметки быстрее всех в истории клуба — за 310 матчей.

Лидирует в лиге по системе гол+пас россиянин из «Тампы» Никита Кучеров. У него 28 заброшенных шайб и 44 результативные передачи. Вторым идет Натан Маккиннон из «Колорадо» (23+46). Тройку лидеров замыкает Давид Пастрняк из «Бостона» (25+34). Панарин — четвертый.

Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл в НХЛ за «Коламбус» и «Чикаго».

Ранее Панарина назвали второй звездой прошедшего матча НХЛ.