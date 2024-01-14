Винисиус установил два уникальных рекорда в матче с «Барселоной»

Лидер «Реала» Винисиус стал автором двух уникальных достижений в финальном матче Суперкубка Испании против «Барселоны», который проходит в Саудовской Аравии. Бразильский футболист оформил самый быстрый хет-трик в «Эль Классико» в XXI веке. Также он стал первым футболистом в XXI веке, забившим два мяча в первые десять минут матча во всех турнирах.

23-летний бразилец трижды забил к 39-й минуте. Он отличился на 7-й, 10-й и 39-й минутах.

В текущем сезоне Винисиус провел в чемпионате Испании 11 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В полуфинале «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 5:3 в добавленное время. Команда Хави взяла верх над «Осасуной» 2:0.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счетом 3:1. В команде победителей отличились Гави, Левандовски и Педри.

Последний раз «Барселона» и «Реал» встречались в октябре 2023 года в рамках чемпионата Испании. Тогда победу одержали подопечные Карло Анчелотти со счетом 2:1.

Ранее стало известно, сколько получат игроки «Реала» за победу над «Барселоной».