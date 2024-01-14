Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жамнов рассказал, что поможет «Спартаку» выбраться из ямы

Жамнов: ребятам надо понять, что из этой ямы мы можем выбраться только сами

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о безвыигрышной серии команды в текущем сезоне. Его слова передает «Чемпионат».

«Ребятам надо понять, что из этой ямы мы можем выбраться только сами. Помощи здесь ждать не от кого — ни от боженьки, ни от кого. Никакой паники нет и не надо ее создавать. Есть определенные обстоятельства — травмированные, заболевшие. Но делать акцент на это будет просто оправданием.

Любая ситуация полезна, это опыт, школа для всех. Надо из каждого поражения брать больше плюсов», — сказал Жамнов.

14 января «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромно проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6.

«Спартак», набрав 67 очков, продолжает занимать четвертое место в Западной конференции. Лидирует «Динамо», имеющее на четыре очка больше. Следующий матч подопечные Алексея Жамнова проведут против «Витязя» 16 января.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.

Ранее нападающий «Спартака» рассказал, почему команда стала проигрывать.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами