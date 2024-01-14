Жамнов рассказал, что поможет «Спартаку» выбраться из ямы

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о безвыигрышной серии команды в текущем сезоне. Его слова передает «Чемпионат».

«Ребятам надо понять, что из этой ямы мы можем выбраться только сами. Помощи здесь ждать не от кого — ни от боженьки, ни от кого. Никакой паники нет и не надо ее создавать. Есть определенные обстоятельства — травмированные, заболевшие. Но делать акцент на это будет просто оправданием.

Любая ситуация полезна, это опыт, школа для всех. Надо из каждого поражения брать больше плюсов», — сказал Жамнов.

14 января «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромно проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6.

«Спартак», набрав 67 очков, продолжает занимать четвертое место в Западной конференции. Лидирует «Динамо», имеющее на четыре очка больше. Следующий матч подопечные Алексея Жамнова проведут против «Витязя» 16 января.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.

Ранее нападающий «Спартака» рассказал, почему команда стала проигрывать.