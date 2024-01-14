Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым

Тренер российского боксера Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов заявил в Telegram-канале «Ушатайка», что его подопечный подписал контракт на поединок с Артуром Бетербиевым.

«Дмитрий дал согласие на этот поединок. И даже подписал, грубо говоря, предварительное соглашение, что следующий бой будет объединительным», — сказал Машьянов.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 22 победы в 22 боях (11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.

Ранее Бивол защитил титул чемпиона мира WBA.