Форвард СКА похвалил «Спартак»

Нападающий петербургского СКА Валентин Зыков в интервью Legalbet после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команда одержала победу благодаря характеру.

По его словам, соперники часто нарушали правила, из-за чего значительную часть игры обе команды провели в меньшинстве.

«Они удалялись, мы удалялись! Положительный результат для нас, хотя игра выдалась непростой. Со «Спартаком» всегда интересно — скорости, борьба. Они хорошо играли, несмотря на счет», — заявил Зыков.

Встреча между «Спартаком» и СКА прошла 12 января на арене «Мегаспорт» в присутствии более 9 тысяч зрителей и завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Воробьев, Валентин Зыков, Арсений Грицюк и Сергей Толчинский, оформивший дубль. У красно-белых отличились Илья Ковальчук и Джоуи Кин.

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