Нападающий «Спартака» рассказал, почему команда стала проигрывать

Нападающий московского «Спартака» Максим Цыплаков в интервью Legalbet после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА заявил, что его команде не хватает наглости.

По его словам, нехватка именно этого компонента негативно сказывается на результатах команды.

«Не хватило наглости, она у нас куда-то делась с конца прошлого года. Надо больше агрессии в сторону чужих ворот проявлять. Может, поэтому удача от нас и отвернулась в последних играх. В плей-офф соперники уже не дадут играть так вяло на полконька», — заявил Цыплаков.

Встреча между «Спартаком» и СКА прошла 12 января на арене «Мегаспорт» в присутствии более 9 тысяч зрителей и завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Воробьев, Валентин Зыков, Арсений Грицюк и Сергей Толчинский, оформивший дубль. У красно-белых отличились Илья Ковальчук и Джоуи Кин.

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