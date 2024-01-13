Овечкин получил травму нижней части тела

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин пропустит игру регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба в Twitter.

В ночь на 12 января в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (1:4) Овечкин отдал результативный пас, который стал для него 682-й голевой передачей в карьере. На счету Брэда Парка на один ассист больше, канадец идет на 65-м месте в соответствующем рейтинге.

После матча против «Сиэтла» 38-летний форвард был вынужден покинуть одну из тренировок из-за недомогания.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы. При этом хоккеист не может забросить шайбу на протяжении четырех последних игр.

Ранее в Госдуме объяснили, почему НХЛ отказалась запретить играть российским хоккеистам.