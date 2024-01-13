Теннисный тренер рассказал, почему Медведев зря не играл турниров перед Australian Open

Знаменитый отечественный тренер Виктор Янчук, заслуженный тренер РСФСР, в комментарии «Газете.Ru» высказался о решении Даниила Медведева не играть предварительные турниры АТР перед Australian Open. Специалист считает, что начинать сезон сразу с турнира «Большого шлема» вряд ли является оптимальным решением, но, возможно, лучший теннисист России сможет набрать форму по ходу соревнований.

«Как правило, это плохо, потому что сложно угадать и показать с первого турнира максимум, отличную форму. Обычно нужны какие-то разыгрывающие, подводящие турниры. Но кто знает – Даниил достаточно грамотный, достаточно опытный и достаточно волевой игрок. Может быть, он, как исключение, соберется и сумеет сразу с листа войти в игру. Будем надеяться. Или, по крайней мере, по ходу первых матчей сможет набрать ту форму, которая нужна для победы в турнире. Может быть, это не будет окончательная победа на Australian Open, ну тогда он дальше будет играть и стараться рассчитывать на победы в других турнирах «Большого шлема», — поведал Янчук.

Даниил Медведев занимает третье место в мировом рейтинге АТР. Он уже дважды играл в финале на Открытом чемпионате Австралии, уступив в 2021 году Рафаэлю Надалю, а годом позже проиграв в решающем матче Новаку Джоковичу. В прошлом сезоне россиянин вылетел в Мельбурне необычайно рано для себя – в третьем круге.

Ранее российская теннисистка поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA.