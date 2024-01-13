Футболист сборной России перейдет из «Зенита» в ЦСКА

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Данил Круговой перейдет в московский ЦСКА. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что армейцы практически договорились о долгосрочном контракте с 24-летним защитником. По слова источников Telegram-канала, осталось уладить лишь некоторые формальности. Срок контракта составит пять лет.

Также отмечается, что договор планируется подписать таким образом, что из «Зенита» в ЦСКА Круговой перейдет летом, когда станет свободным агентом.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу». В текущем сезоне Российской премьер-лиге (РПЛ) защитник провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. В сентябре 2023 года Круговой сыграл за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии.

Сине-бело-голубые идут на втором месте в чемпионате. ЦСКА с 28 баллами расположился на седьмой строчке. Вторая часть сезона РПЛ стартует в марте. Матчи 19-го тура чемпионата страны пройдут в начале марта.

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