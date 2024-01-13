Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболист рассказал, как Овечкин пригласил его в раздевалку «Вашингтона»

Вратарь «Динамо» Лещук пообщался с Овечкиным после игры «Вашингтона» в НХЛ

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Вратарь футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал об общении с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Сначала сходил на их игру в Вашингтоне, а потом в Нью-Йорке. Списались с ним за несколько дней до игры. У меня уже были билеты, но он позвал меня после матча «Вашингтон Кэпиталз» в раздевалку. Показал, что и как там происходит, успели хорошо поговорить», — рассказал вратарь.

В этом сезоне 27-летний Лещук провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, пропустив шесть мячей. Он также появлялся в матчах Кубка России. Вратарь участвовал в четырех играх из семи возможных, пропустив восемь мячей.

38-летний Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

Ранее Лещук заявил, что в Москве жить круче, чем в Америке.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами