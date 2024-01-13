Футболист рассказал, как Овечкин пригласил его в раздевалку «Вашингтона»

Вратарь футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал об общении с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Сначала сходил на их игру в Вашингтоне, а потом в Нью-Йорке. Списались с ним за несколько дней до игры. У меня уже были билеты, но он позвал меня после матча «Вашингтон Кэпиталз» в раздевалку. Показал, что и как там происходит, успели хорошо поговорить», — рассказал вратарь.

В этом сезоне 27-летний Лещук провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, пропустив шесть мячей. Он также появлялся в матчах Кубка России. Вратарь участвовал в четырех играх из семи возможных, пропустив восемь мячей.

38-летний Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

Ранее Лещук заявил, что в Москве жить круче, чем в Америке.