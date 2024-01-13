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Российский футболист «Динамо» учился дриблингу у Роналду

Футболист «Динамо» Скопинцев признался, что учился дриблингу у Роналду

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что учился дриблингу у португальского футболиста Криштиану Роналду, передает Sport24.

«Когда учился дриблингу, то смотрел на Роналду, Неймара и Роналдиньо. Иногда попадаются видео ребят из не самых известных лиг, но с интересной техникой», — сказал Скопинцев.

В текущем сезоне чемпионата России Скопинцев провел за «Динамо» 18 матчей, забив один мяч.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка). На четвертом месте идет московский «Локомотив», набравший 31 очко. Пятое место занимает столичный «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля смогли набрать 30 баллов.

В первом матче после возобновления чемпионата «Динамо» сыграет с «Локомотивом».

Ранее футболист «Динамо» заявил, что не сохранил форму после Нового года.

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