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Уругвайский футболист признался, что отказался от перехода в клуб РПЛ из-за Украины

Игрок «Пеньяроля» Саравия отказал «Ростову» из-за близости границы с Украиной

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Omar Vega/Getty Images

Уругвайский полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия отказался от перехода в «Ростов» из-за политической обстановки. Об этом футболист заявил Carve Deportiva.

«Это было мое личное решение не ехать в Россию. Сначала мне понравилась эта идея, больше всего в экономическом плане. Я бы мог помогать своей семье. Но некоторые условия меня не устроили, и поэтому я решил остаться. Мне сказали, что в Ростове у них все есть, но город находится рядом с границей с Украиной. Семья для меня важна, и им было бы сложно», — сказал Саравия.

Саравия является воспитанником «Пеньяроля». Последние полгода он провел на правах аренды за «Химнасию». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,3 млн.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). Ростовчане расположились на десятой строчке, имея в активе 21 очко.

В 19-м туре «Ростов» примет «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что Роналдо перешел в «Ростов».

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