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В ОКР объяснили, почему не будут финансово поддерживать нейтральных атлетов на ОИ

Поздняков заявил, что ОКР не сможет финансировать нейтральных атлетов на ОИ

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РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что организация не будет финансировать нейтральных спортсменов из России, которые выступят на Олимпиаде в Париже. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Как только такой спортсмен начнет получать финансирование из национального олимпийского комитета страны, он нарушит рекомендации, которые подписал, и будет отстранен. Фактически, человек будет наказан дважды.

В документе прописано, что МОК запретил национальным олимпийским комитетам напрямую финансировать нейтральных спортсменов со стороны ОКР», — сказал Поздняков.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Вяльбе назвала условие для возвращения россиян на международную арену.

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