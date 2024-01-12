В ОКР объяснили, почему не будут финансово поддерживать нейтральных атлетов на ОИ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что организация не будет финансировать нейтральных спортсменов из России, которые выступят на Олимпиаде в Париже. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Как только такой спортсмен начнет получать финансирование из национального олимпийского комитета страны, он нарушит рекомендации, которые подписал, и будет отстранен. Фактически, человек будет наказан дважды.

В документе прописано, что МОК запретил национальным олимпийским комитетам напрямую финансировать нейтральных спортсменов со стороны ОКР», — сказал Поздняков.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Вяльбе назвала условие для возвращения россиян на международную арену.