Роналдо перешел в «Ростов»

ФК «Ростов» на своем официальном сайте объявил о подписании бразильского нападающего Роналду (полное имя — Роналдо Сезар Соарес дос Сантос).

«Достигнута договоренность о трансфере бразильского нападающего. Мы рады приветствовать Роналдо в нашей команде! Желаем яркой игры в футболке нашего клуба!» — сказано в сообщении.

В этом сезоне чемпионата Болгарии Роналдо провел 17 матчей, забив четыре мяча и отдав одну результативную передачу.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ростовчане расположились на десятой строчке, имея в активе 21 очко. Нападающие команды Егор Голенко и Николай Комличенко забили пять и три мяча соответственно. Лучшим бомбардиром «Ростова» является защитник Максим Осипенко (шесть мячей).

Ранее сообщалось, что иностранный футболист заложил квартиру, чтобы перейти в клуб РПЛ.