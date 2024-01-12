Экс-футболист «Ювентуса» заявил, что в Италии вырос интерес к Миранчуку

Главный тренер итальянского «Виртус Купелло», бывший футболист «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев заявил, что все в Италии сейчас говорят о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке. Его слова приводит Legalbet.

«В кубковой игре с «Миланом» он был лучший: много бегал, создавал опасные моменты, заработал пенальти. В этом матче показал отличную самоотдачу, но он способен играть ее лучше, например, вспомнить тот период, когда он играл за «Локомотив». Там он был очень раскрепощенный. Миранчук сейчас на виду, интерес к нему вырос. Это может послужить для него дополнительной мотивацией», — заявил Зейтуллаев.

10 января «Аталанта» обыграла «Милан» в четвертьфинале Кубка Италии со счетом 2:1. Миранчук вышел в основном составе и отыграл без замен. Он отдал предголевую передачу, а затем заработал пенальти, благодаря которому «Аталанта» смогла оформить победный гол.

За последний месяц россиянин забил два мяча и отметился четырьмя голевыми передачами. В текущем сезоне Миранчук всего провел за команду 16 матчей во всех турнирах.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, после чего вернулся в «Аталанту».

Ранее в Италии объяснили преображение Миранчука в «Аталанте».