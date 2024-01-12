Сборная Англии поддержала тренера Эрикссона, которому диагностировали рак

Сборная Англии по футболу поддержала бывшего главного тренера национальной команды Свена-Йорана Эрикссона, которому диагностировали онкологическое заболевание. Об этом передает «Советский спорт» со ссылкой на соцсети английской команды.

«Посылаем свою любовь, Свен», — говорится в сообщении.

Последним местом работы 75-летнего специалиста был шведский клуб «Карлстад», выступающий в третьем дивизионе страны. Эрикссон занимал в «Карлстаде» должность спортивного директора и покинул свой пост в феврале 2023 года из-за проблем со здоровьем.

За время тренерской карьеры он работал в шведском «Гетеборге», португальской «Бенфике», итальянских «Роме», «Лацио» и «Сампдории», английских «Лестере» и «Манчестер Сити». Также он возглавлял национальные сборные Англии, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

Сборная Англии с Эрикссоном принимала участие в чемпионате Европы — 2004, а также чемпионатах мира 2002 и 2006 годов.

Ранее Эрикссон заявил, что ему остался год.