Тарасовой интересно смотреть ЧЕ по фигурному катанию, несмотря на отстранение РФ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что ей интересно смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию, несмотря на отстранение России, передает ТАСС.

«Смотреть интересно, а говорить сложно. Без русских смотреть тяжело. Русских девочек много, Губанова, например, выступает за Грузию. Она третья сейчас, а на мой взгляд, могла бы быть второй, но...» — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

10 января ТАСС сообщил, что чемпионат Европы — 2024 по фигурному катанию в литовском Каунасе пройдет с участием 27 спортсменов, рожденных в России. Соревнования пройдут с 10 по 14 января.

Ранее Ирина Роднина спросила о смысле отстранения российских фигуристов.