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Джокович обратился к Рублеву перед Australian Open

Сербский теннисист Джокович попросил Рублева перестать побеждать

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Александар Джорович/РИА «Новости»

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович попросил россиянина Андрея Рублева перестать побеждать перед Australian Open, передает «Чемпионат».

Спортсмены встретились в вестибюле арены Рода Лэйвера.

«Браво. Может, ты уже перестанешь побеждать?» — сказал Джокович.

«Я просто пытаюсь немного оторвать от твоего таланта», — ответил Рублев.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев занимает пятое место (4805 очков). Джокович продолжает лидировать (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7600 очков).

Рублев в финале турнира ATP-250 в Гонконге, который завершился 7 января, обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час и 17 минут. Рублев пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных.

Ранее теннисист Даниил Медведев объяснил, почему они с Александром Зверевым не могут стать лучшими друзьями.

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