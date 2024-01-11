Сменившая гражданство российская фигуристка рассказала об обиде на ISU

Выступающая за сборную Грузии бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова высказалась об инциденте с Международным союзом конькобежцев (ISU). Ее слова передает Sports.

«Это было неприятно, скажу честно. Обидно, что ко мне отнеслись так — получается, обесценив мою работу. А над моим результатом ведь работает целая команда. В общем, получилось не очень красиво, но я не могу сказать, что меня как-то это выбило из колеи, я постаралась не обращать на это особого внимания и идти дальше. Проехали», — сказала Губанова.

Перед стартом чемпионата Европы ISU опубликовал пост с действующими чемпионами, но вместо обладателя золота Губановой в нем оказалась серебряная призерка Луна Хендрикс.

В 2023 году Губанова выиграла чемпионат Европы в женском одиночном катании. Второй стала Луна Хендрикс, третьей — Кимми Репонд. Это золото стало первым для Грузии на турнире подобного уровня. Также экс-россиянка стала 14-й на чемпионате мира.

В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Губановой сменить российское спортивное гражданство на грузинское и выступать за сборную этой страны.

Ранее Тарасова похвалила сменивших гражданство российских фигуристов.