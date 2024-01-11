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В Италии объяснили преображение Миранчука в «Аталанте»

Журналист Джулини: заслуга Миранчука в том, что он никогда не сдавался

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Krzysztof Porebski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналист Corriere Torino и Toro News Альберто Джулини оценил прогресс российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Его слова передает «Чемпионат».

«Я думаю, самая большая заслуга Миранчука в том, что он максимально использовал представившиеся возможности. Ему помог год с Юричем в «Торино». Юрич — своего рода сын Гасперини, они играют очень похоже. Это помогло Миранчуку.

Заслуга Алексея в том, что он никогда не сдавался. Он хорошо справлялся с очень небольшим количеством свободного пространства, зарабатывая все больше и больше минут на поле», — сказал Джулини.

10 января «Аталанта» обыграла «Милан» в Кубке Италии. Миранчук провел матч полностью. Во втором тайме россиянин заработал пенальти.

За последний месяц россиянин забил два мяча и отметился четырьмя голевыми передачами в семи матчах за «Аталанту». В текущем сезоне Миранчук провел за команду 16 матчей во всех турнирах, забив два мяча и оформив четыре результативных передачи. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Аруна Лукман (7+3).

Ранее фанат «Аталанты» назвал условие, при котором Миранчук получил бы «Золотой мяч».

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