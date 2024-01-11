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Глава Международной федерации хоккея объяснил отстранение России и Израиля

Глава IIHF Тардиф не рассматривает отстранение России с точки зрения политики

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Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об отстранении сборных России и Израиля от международных турниров. Его слова передает ТАСС.

«IIHF не сравнивает обе политические ситуации, мы не рассматриваем эти ситуации с точки зрения политики. Вопрос только в том, можем ли мы, IIHF и организаторы, гарантировать безопасность наших соревнований. Решение по Израилю не связано с участием сборной ОАЭ в чемпионате мира», — сказал Тардиф.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Сборная Израиля из-за своего отстранения пропустит выступление на чемпионате мира в Белграде (Сербия) в апреле 2024 года. Команда выступает во втором дивизионе.

Ранее тренер Назаров назвал логичным отстранение хоккейной сборной Израиля.

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