Российский хоккеист стал первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выбран первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 11 января по московскому времени Ничушкин отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс» (3:0).

Второй звездой признан финский игрок «Даллас Старз» Эса Линделль, оформивший три ассиста в игре с «Миннесотой Уайлд» (7:2).

Третьей звездой стал канадский нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье. На его счету результативная передача, а также победный буллит в послематчевой серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 Б).

В прошлом сезоне Валерий Ничушкин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с россиянином произошел некий инцидент, связанный с алкоголем. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Ранее Международная федерация хоккея отстранила Израиль от турниров.