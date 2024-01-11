Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист стал первой звездой дня в НХЛ

Нападающего «Колорадо» Ничушкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

close
100%
Michael Dwyer/AP

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выбран первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 11 января по московскому времени Ничушкин отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс» (3:0).

Второй звездой признан финский игрок «Даллас Старз» Эса Линделль, оформивший три ассиста в игре с «Миннесотой Уайлд» (7:2).

Третьей звездой стал канадский нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье. На его счету результативная передача, а также победный буллит в послематчевой серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 Б).

В прошлом сезоне Валерий Ничушкин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с россиянином произошел некий инцидент, связанный с алкоголем. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Ранее Международная федерация хоккея отстранила Израиль от турниров.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами