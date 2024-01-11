Международная федерация хоккея отстранила Израиль от турниров

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) временно отстранил израильские команды от соревнований под эгидой организации из‑за опасений по поводу безопасности участников турниров. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

«Совет решил ограничить участие национальной сборной Израиля в турнирах IIHF до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников (включая израильских игроков) не будут гарантированы», — говорится в сообщении.

Национальная команда Израиля должна была принять участие в чемпионате мира в группе А дивизиона II, который пройдет в Белграде в апреле. В марте запланированы два турнира с участием израильских команд — женский чемпионат мира в группе В дивизиона III, чемпионат мира для игроков не старше 18 лет в группе В дивизиона II.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее двух россиян признали лучшими хоккеистами матча НХЛ.