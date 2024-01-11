Фанат «Аталанты»: если бы Миранчук играл каждый матч, он бы получил «Золотой мяч»

Один из болельщиков итальянской «Атланты» после матча четвертьфинала Кубка Италии, в котором команды обыграла «Милан», высоко оценил игру российского полузащитника Алексея Миранчука. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X.

«Миранчук, если бы он сыграл все 38 матчей с нами из 38 доступных, он был бы уже с «Золотым мячом», но он, черт возьми, уходит», — написал он.

В победном матче с «россонери» Миранчук вышел в основном составе и отыграл без замен. Он отдал предголевую передачу, а затем заработал пенальти, благодаря которому «Аталанта» смогла оформить победный гол. Встреча завершилась со счетом 2:1.

За последний месяц россиянин забил два мяча и отметился четырьмя голевыми передачами в восьми матчах за «Аталанту». В текущем сезоне Миранчук всего провел за команду 16 матчей во всех турнирах. При этом в зимнее трансферное окно он может покинуть команду.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх.

Ранее легенда ЦСКА назвал Миранчука заложником решений тренера «Аталанты».