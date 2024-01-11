Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фанат «Аталанты»: если бы Миранчук играл каждый матч, он бы получил «Золотой мяч»

Россиянин Миранчук заработал решающий пенальти в матче «Аталанты» с «Миланом»

close
100%
IMAGO/Global Look Press

Один из болельщиков итальянской «Атланты» после матча четвертьфинала Кубка Италии, в котором команды обыграла «Милан», высоко оценил игру российского полузащитника Алексея Миранчука. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X.

«Миранчук, если бы он сыграл все 38 матчей с нами из 38 доступных, он был бы уже с «Золотым мячом», но он, черт возьми, уходит», — написал он.

В победном матче с «россонери» Миранчук вышел в основном составе и отыграл без замен. Он отдал предголевую передачу, а затем заработал пенальти, благодаря которому «Аталанта» смогла оформить победный гол. Встреча завершилась со счетом 2:1.

За последний месяц россиянин забил два мяча и отметился четырьмя голевыми передачами в восьми матчах за «Аталанту». В текущем сезоне Миранчук всего провел за команду 16 матчей во всех турнирах. При этом в зимнее трансферное окно он может покинуть команду.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх.

Ранее легенда ЦСКА назвал Миранчука заложником решений тренера «Аталанты».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами