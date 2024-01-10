Стало известно, почему Месси не разрешили показать Кубок мира на стадионе «ПСЖ»

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи объяснил, почему не разрешил форварду сборной Аргентины Лионелю Месси выйти на поле домашнего стадиона с Кубком мира, передает RMC Sport.

«Мы находимся во Франции, и Месси в финале чемпионата мира обыграл Килиана. «ПСЖ» — французский клуб, и мне не хотелось, чтобы весь стадион был против выхода Месси с трофеем», — сказал Аль-Хелаифи.

По окончании прошлого сезона Месси покинул «ПСЖ» и подписал контракт с командой MLS. В июне 36-летний нападающий заявил, что два проведенных в парижской команде года получились для него сложными.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в MLS пауза перед стартом сезона.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых — с пенальти.

Ранее президент «ПСЖ» ответил на критику Месси после его ухода из клуба.