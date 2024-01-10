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Агент футболиста «Краснодара» отреагировала на слухи об интересе со стороны «Ювентуса»

Агент Сперцяна Пимента: нам ничего не известно об интересе со стороны «Ювентуса»

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Александр Вильф/РИА Новости

Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна заявила, что не знает об интересе к своему клиенту со стороны туринского «Ювентуса», передает «РБ Спорт».

«Нам ничего не известно об интересе «Ювентуса» к Эдуарду. Он — футболист «Краснодара», — сказала Пимента.

23-летний Сперцян в текущем сезоне провел за «быков» 21 матч во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ (38 очков). В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России возобновится после паузы в марте 2024 года. В первом матче после возобновления турнира «Краснодар» сыграет на своем поле против казанского «Рубина».

Ранее был назван лучший футболист первой части сезона РПЛ.

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