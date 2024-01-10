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Звезды чемпионата Саудовской Аравии намерены покинуть страну

Fichajes.ne: Бензема намерен покинуть чемпионат Саудовской Аравии

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ittihad_en/Twitter

Бывшие футболисты английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино, а также экс-игрок мадридского «Реала» Карим Бензема намерены покинуть чемпионат Саудовской Аравии, передает Fichajes.ne.

Спортсменов не устраивает влажная погода и низкая посещаемость матчей национального чемпионата.

Сейчас Бензема выступает за «Аль-Иттихад», Фирмино является футболистом «Аль-Ахли», а Хендерсон выступает за «Аль-Иттифак».

После 19 матчей чемпионата Саудовской Аравии лидирует «Аль-Хилаль», набравший 53 очка. Вторым идет «Аль-Наср» (Эр-Рияд), третье место занимает «Аль-Ахли» (Джидда).

7 января издание AS сообщило, что клубы из чемпионата Саудовской Аравии не смогут в зимнее трансферное окно потратить столько денег, сколько тратили летом. Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), который финансирует четыре ведущих клуба («Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли»), ввел лимиты на трансферы. Без поддержки PIF команды не смогут зимой тратить на покупку игроков такие же большие суммы, как прошлым летом.

Ранее глава МВД Франции обвинил Бензема в том, что он не говорит о терроре исламистов.

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