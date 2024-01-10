Бывшая девушка Овечкина поделилась фото с пляжа в купальнике

Российская гимнастка Каролина Севастьянова, бывшая девушка форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выложила в своих социальных сетях фотографию с отдыха на Маврикии.

«Такая невероятная природа и красота вокруг. Кто сравнивает Маврикий и Мальдивы, это не про это. Абсолютно разный отдых, разная природа, даже вода.

Изучили матчасть, сравнили отели (поняли, что наш вообще отличный), посмотрели на водопады, поплавали с дельфинами, в общем впечатлений много, но поняли, что просто так сюда на отдых в ближайшие годы вряд ли вернемся», — написала Севастьянова.

Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре. Гимнастка завершила спортивную карьеру в возрасте 17 лет.

В 2014 году стало известно, что Севастьянова встречается с Овечкиным. В отношениях пара состояла год.

В ноябре 2022 года Севастьянова прервала отношения с новым мужчиной, которые длились пять лет. А в 2023 году сообщила, что получила предложение выйти замуж. По словам девушки, свадьба состоится в 2024 году.

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