Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в своих социальных сетях жестко отреагировал на слова агента Хвичи Кварацхелии Мамуки Джугели о его переезде в Саудовскую Аравию.

«Дорогой Мамука Джугели, ты — кусок грязи и позор. Мне стыдно за твое мышление. Тупица! Выбрось мое имя из своего рта!» — написал Осимхен.

Джугели ранее заявил, что в приоритете у Хвичи поиграть за «Барселону», «Реал» или «Баварию», а Осимхен летом станет игроком одного из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Осимхен принял участие в 32 матчах чемпионата Италии, отметившись 26 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Нигериец стал не только лучшим бомбардиром «Наполи», но и всей Серии А. Хвича провел 34 матча, забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач. Грузин стал вторым бомбардиром команды.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержало победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

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