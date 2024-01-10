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Игрок «Наполи» Осимхен жестко раскритиковал агента Хвичи, назвав его куском грязи

Осимхен из «Наполи» оскорбил агента Хвичи за слух о переезде в Саудовскую Аравию

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Global Look Press

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в своих социальных сетях жестко отреагировал на слова агента Хвичи Кварацхелии Мамуки Джугели о его переезде в Саудовскую Аравию.

«Дорогой Мамука Джугели, ты — кусок грязи и позор. Мне стыдно за твое мышление. Тупица! Выбрось мое имя из своего рта!» — написал Осимхен.

Джугели ранее заявил, что в приоритете у Хвичи поиграть за «Барселону», «Реал» или «Баварию», а Осимхен летом станет игроком одного из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Осимхен принял участие в 32 матчах чемпионата Италии, отметившись 26 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Нигериец стал не только лучшим бомбардиром «Наполи», но и всей Серии А. Хвича провел 34 матча, забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач. Грузин стал вторым бомбардиром команды.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержало победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что зарубежный клуб ошарашила зарплата, запрашиваемая Миранчуком из «Локомотива».

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