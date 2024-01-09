Бывшего тренера «Динамо» и «Локомотива» сравнили с черным ящиком

Агент Эмиль Шукуров в интервью Legalbet заявил, что новый тренер бакинского «Нефтчи» Миодраг Божович пока не произвел глобальных реформ в клубе.

По его словам, на данный момент футболисты проходят процесс знакомства с методикой черногорского специалиста.

«Пока что ничего такого вау от Божовича нет. Наоборот, все как-то больше реагируют на то, что он эмоционален. Для нас он закрытая шкатулка, черный ящик. Будем наблюдать. Стартовую игру на сборах «Нефтчи» проиграл турецкому клубу. Пока ничего нового не происходит. Божович говорит, что перед ним стоит цель выиграть кубок и как минимум занять второе место в чемпионате.

Но, думаю, что для «Нефтчи» это не цель», — заявил Шукуров.

Черногорский тренер поработал в пермском «Амкаре», «Москве», московском «Динамо», «Ростове», столичном «Локомотиве», тульском «Арсенале» и самарских «Крыльях Советов». В сезоне-2013/14 он привел «Ростов» к победе в Кубке России, а семью годами ранее выводил пермский «Амкар» в финал этого турнира.

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