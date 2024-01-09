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Нападающий «Спартака» рассказал об игре в экстремальных условиях

Нападающий «Спартака» Сусуев рассказал об игре в экстремальных условиях

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Никита Сусуев в интервью Legalbet заявил, что некоторые игры во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) происходили в непростых условиях.

По его словам, экстремальная составляющая доминировала на выездных матчах, куда холодно и непросто добираться.

«Мне приходилось играть в экстремальных условиях разве что в детстве или в ВХЛ. В ВХЛ бывают тяжелые матчи, но условия для игры всегда хорошие. В Континентальной хоккейной лиге или ВХЛ они на высоком уровне, и с ними никогда не было проблем», — заявил Сусуев.

9 января в матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на выезде уступил минскому «Динамо». Встреча прошла в белорусской столице на «Минск-Арене» и завершилась победой команды под руководством Дмитрия Квартального со счетом 3:1. Это поражение для команды Алексея Жамнова стало четвертым подряд.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ.

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