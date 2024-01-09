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ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ

Московский ЦСКА разгромил нижегородское «Торпедо» в матче КХЛ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА разгромил нижегородское «Торпедо».

Встреча прошла в российской столице на «ЦСКА Арене» и завершилась крупной победой команды под руководством Сергея Федорова со счетом 7:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков, Константин Окулов, Кирилл Долженков, Виталий Абрамов и Сергей Плотников, оформивший хет-трик. У проигравшей команды дважды отличился Владислав Фирстов.

После этой победы армейцы набрали 56 очков и закрепились на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородский клуб с активом 59 очков продолжает занимать пятую строчку в таблице.

В следующем матче ЦСКА на своем льду примет московское «Динамо». Эта игра пройдет 11 января и начнется в 19:00 по московскому времени. «Торпедо» в этот же день сыграет на выезде против минского «Динамо» — стартовое вбрасывание на «Минск-Арене» состоится в 19:10 по московскому времени.

Ранее хоккейный тренер объяснил нападки Доминика Гашека на российских хоккеистов.

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