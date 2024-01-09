Стала известна дата суда об аппеляции ОКР на решение МОК о приостановке членства

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства в организации 26 января 2024 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В октябре 2023 года МОК принял решение об отстранении ОКР из-за включения в свой состав четырех региональных олимпийских советов, объяснив это нарушением олимпийской хартии.

Олимпиада в Париже стартует в конце июля 2024 года. В декабре 2023 года МОК допустил Россию до участия в Играх в нейтральном статусе.

В Международном олимпийском комитете ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее сообщалось, что российской спортсменке предоставили охрану в США.