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Ковальчук об отстранении россиян: за что молодых пацанов наказали?

Хоккеист «Спартака» Ковальчук уверен, что МОК аукнется отстранение россиян

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий московского клуба «Спартак» Илья Ковальчук в интервью «Матч ТВ» раскритиковал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить юниорские и молодежную сборные России от международных соревнований.

«Пусть все эти решения будут на совести IIHF. При чем здесь юниорская и молодежная сборные России? Понятно, что основная национальная сборная еще может иметь какое-то отношение к вопросу, что это флагман страны и за нее все болеют. А за что наказывать молодых пацанов? Они даже не совершеннолетние, и их отрезали от чемпионата мира. Это вообще ниже плинтуса.

Поэтому тем ребятам, которые сейчас руководят Международным олимпийским комитетом (МОК) и IIHF, эта история еще аукнется», — заявил Ковальчук.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее определился победитель молодежного чемпионата мира по хоккею.

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