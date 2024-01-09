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Экс-игрок «Локомотива» вспомнил Широкова и его слова про «словацкий колхоз»

Дюрица: меня зацепили слова Широкова, в следующем матче не пожал ему руку

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РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица рассказал, почему отказывался пожать Роману Широкову руку после матча между национальными сборными. Его слова передает Metaratings.ru.

В 2011 году сборная России победила Словакию в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2012 со счетом 1:0. После игры Широков сказал: «Что вы думали, мы этот колхоз не обыграем?»

«Широков – человек, который говорит то, что у него на уме. Помимо той фразы про колхоз, у него полно всяких высказываний. Он хотел привлечь внимание этим. Ко мне потом подошел Саша Самедов и сказал, чтобы я не злился на него.

Меня эти слова все равно зацепили, и в следующем матче против «Зенита» я не пожал Широкову руку, потому что нужно отвечать за слова. Я ведь не оскорблял его и не говорил, что он приехал из какой-то деревни. Надо уважать любые народы, надо уважать соперника», — заявил экс-футболист.

Дюрица играл в России на протяжении 10 лет — сначала за подмосковный «Сатурн», а затем за «Локомотив». В сезоне-2013/14 он стал бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Через сезон в составе «железнодорожников» словак выиграл Кубок России.

После ухода из «Локомотива» в 2016 году Дюрица стал игроком турецкого «Трабзонспора». Свою карьеру защитник завершил в «Дукле» из Чехии.

На счету Дюрицы 91 матч в составе сборной Словакии.

Ранее словак упрекнул в высокомерии экс-игрока сборной России.

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