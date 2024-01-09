Овечкин повторил личный антирекорд в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил личный антирекорд по матчам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) без бросков в створ.

Он остался без бросков в створ в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», который состоялся в ночь на 8 января. Игра без бросков в створ стала для него в общей сложности 20-й. В текущем сезоне у него три таких матча (два подряд были в октябре), это повторение личного антирекорда, установленного в сезоне-2016/17 (все три матча выпали на февраль) и повторенного в сезоне-2017/18 (один матч в ноябре и два — в феврале).

При этом в матче с «Лос-Анджелесом» Овечкин отдал результативную передачу. Для российского хоккеиста это результативное действие стало шестым в пяти последних матчах в НХЛ подряд. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 38 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

Всего на счету Овечкина 830 голов за период своего выступления в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

Ранее российский хоккеист единолично возглавил гонку бомбардиров в НХЛ.