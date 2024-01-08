Иностранный футболист признался, что перешел в российский клуб из-за Цоя

Новичок «Родины» Ориньо рассказал, почему принял предложение от российского клуба. Его слова передает официальный сайт московского клуба.

«Когда мне поступило предложение от «Родины», я сразу понял, что это отличная команда. В целом, решение о переходе в «Родину» и переезде в Москву мне и моей семье далось легко. К тому же Алексей Николаевич в ходе переговоров, зная мое увлечение группой «Кино», пообещал мне устроить экскурсию к стене Цоя на Арбате. Все предложения от других клубов сразу как-то отошли на второй план», — сказал Ориньо.

Ориньо до перехода в «Родину» один сезон провел в минском «Динамо». В составе команды он стал чемпионом Белоруссии. До этого защитник выступал на родине за «Флуминенсе» и «Сантос».

«Родина» после 20 туров Первой лиги, набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. После возобновления чемпионата команда сыграет с «Акроном».

Лидирует в Первой лиге махачкалинское «Динамо», набравшее 37 очков. Вторыми идут «Химки» (36 очков). По 35 очков у трех команд — «Акрона», «Тюмени» и «Арсенала».

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