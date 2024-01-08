Экс-президент «Локомотива» объяснила, почему Миранчук не попадал в состав «Аталанты»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила преображение российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Во-первых, у него была сложная и длительная адаптация. Он потерял веру в себя. Это вопрос психологии. Во-вторых, его замучили травмы, большие и маленькие. И это являлось основанием для непопадания в состав. В-третьих, его отдавали в аренду. Сейчас у него все более-менее наладилось. Я думаю, он выучил язык, приспособился к коллегам по команде. Думаю, сейчас Гасперини видит его талант», — сказала Смородская.

7 января «Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» со счетом 1:1. Миранчук провел на поле 90 минут и отметился результативной передачей.

За последний месяц россиянин забил два мяча и отметился четырьмя голевыми передачами в семи матчах за «Аталанту». В текущем сезоне Миранчук провел за команду 15 матчей во всех турнирах, забив два мяча и оформив четыре результативных передачи. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Аруна Лукман (7+3).

Ранее Гасперини восхитился Миранчуком.