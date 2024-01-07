Экс-игрок «Динамо» объяснил, зачем Лесовому израильское гражданство

Бывший футболист и главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о причинах возможного получения израильского гражданства игроком «Динамо» Даниилом Лесовым ради перехода в «Маккаби». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я не знаю, для чего он это делает. Хочет там остаться после карьеры? Возможно. У нас же там оставались наши ребята. Что касается его футбольный карьеры, не знаю, как гражданство Израиля может ему помочь, но раз он это делает, значит ему это нужно.

Его сгубила травма. После нее он не смог восстановиться. Если он рассчитывает играть в «Маккаби», его дела с гражданством идут с ведома того клуба», — сказал Силкин.

Лесовой родился в Москве, с двух до пяти лет жил в Праге, затем переехал в Киев. Вингер имеет двойное гражданство (украинское и российское).

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. До этого полузащитник защищал цвета тульского «Арсенала» и второй команды «Зенита». Он прошел молодежные команды сине-бело-голубых и киевского «Динамо». Лесовой выступал за молодежную сборную Украины до 17 лет, а затем играл за сборную России U-20 и U-21. В 2020 году он был впервые вызван в сборную России, но на поле не выходил.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» готов сделать гражданство Лесовому ради трансфера.