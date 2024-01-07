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Теннисист Рублев стал победителем турнира ATP-250 в Гонконге

Рублев обыграл Руусувуори и выиграл турнир ATP-250 в Гонконге

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Brendan McDermid/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира ATP-250 в Гонконге обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час и 17 минут. Рублев пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных.

В декабре Рублев уступил в финале Мировой теннисной лиги в ОАЭ болгарину Григору Дмитрову, в октябре — в финале турнира в Шанхае Хуберту Хуркачу из Польши, в июле — в финале турнира в Бостаде норвежцу Касперу Рууду, в июне — в финале турнира в Галле Александру Бублику из Казахстана, в апреле — в финале турнира в Баня-Луке сербу Душану Лайовичу.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев занимает пятое место (4805 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7600 очков).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка отказалась от матча с украинкой на турнире в Аделаиде.

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