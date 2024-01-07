Экс-игрок «Спартака» может перейти в ЦСКА

Бывший полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов может перейти в ЦСКА. Об этом сообщает YouTube-канал Futbol Vaqti.

Как утверждается, Урунов вместе со своим футбольным агентом изучают различные варианты для продолжения карьеры. Помимо ЦСКА вариантами для продолжения карьеры называются клубы из Саудовской Аравии, Катара, Европы.

В 2020 году Урунов мог перейти в ЦСКА, но тогда борьбу за узбекского полузащитника выиграл «Спартак». Футболист выступал за красно-белых с августа 2020 года, перейдя из «Уфы». Полузащитник не смог закрепиться в московской команде и в феврале 2021 года на правах аренды вернулся в клуб из Башкортостана. Через полгода он вернулся в «Спартак», а затем снова отправился в «Уфу», но уже на год. В сентябре 2022 года Урунов стал игроком «Урала». После трех матчей за екатеринбуржцев полузащитник покинул команду и перешел в узбекский «Навбахор». В январе 2024 года он стал свободным агентом.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, ЦСКА — восьмой.

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