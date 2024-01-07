Экс-игрок «Спартака» рассказал, что забрал машину за долги

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о «разводах на деньги» среди российских футболистов. Его слова передает «Матч ТВ».

«Думаю, что среди футболистов это распространенное явление. Терял определенную сумму, понимал, что ее надо как‑то возвращать. Способы есть разные. Недавно за долги забрал машину, такой вот я рэкетир. Сначала даешь людям деньги, ждешь‑ждешь, а в ответ тишина, вот и приходится действовать. Сколько у меня должников? Про кого‑то я уже и забыл. Но суммы немаленькие, это факт», — сказал Ещенко.

Защитник является воспитанником иркутского «Зенита». За свою карьеру он успел поиграть за киевские «Динамо» и «Арсенал», «Днепр», московский «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и московское «Динамо». Последним клубом Ещенко стало «Знамя». Он завершил карьеру в 2022 году. Сейчас Ещенко — руководитель программы развития молодежного футбола в «Кубани».

Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны.

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