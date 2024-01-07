Рыбакина стала победительницей теннисного турнира в Брисбене

7 января в финале теннисного турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия) представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 6:0, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час и 13 минут. Во втором сете матч был остановлен из-за проблем со здоровьем у Соболенко. Она взяла тайм-аут из-за проблем с бедром. В момент остановки матча во втором сете Рыбакина вела со счетом 2:1 по геймам.

На турнире в Австралии лучшей из россиянок стала Дарья Касаткина. Она добралась до четвертьфинала, где уступила Соболенко со счетом 1:6, 4:6. В полуфинале победительница сыграла со своей соотечественницей Викторией Азаренко. Рыбакина в ½ финала обыграла Линду Носкову из Чехии.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рыбакина занимает четвертое место (6366 очков). Продолжает лидировать представительница Польши Ига Свентек, набравшая 9505 очков. Следом за ней расположилась белоруска Арина Соболенко (9050 очков). Представительница США Кори Гауфф третья (6690 очков). Лучшей из россиянок является Людмила Самсонова, она 15-я (2760 очков).

Ранее сообщалось, что Павлюченкова проиграла русской американке в первом матче 2024 года.