Стало известно, почему Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ — 2024

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заранее проинформировал клуб, что не собирается участвовать в Матче звезд НХЛ в 2024 году. Об этом сообщает в соцсетях журналист Тарик Эль‑Башир.

По его информации, 38‑летний нападающий решил пропустить Матч звезд, чтобы отдохнуть и лучше подготовиться ко второй части сезона.

Звездный уик-энд пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля. Лига выбрала по одному хоккеисту от каждого из 32 клубов. По результатам голосования болельщиков, которое пройдет до 11 января, будут выбраны еще 12 игроков – четыре голкипера и восемь полевых.

От «Вашингтона» был выбран канадский нападающий Том Уилсон. Среди россиян в мероприятии примут участие вратарь Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами, отставая на 64 гола от Уэйна Гретцки (894).

Ранее Матч звезд НХЛ назвали клоунадой.