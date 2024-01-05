Матч звезд НХЛ назвали клоунадой

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев объяснил невызов капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «политическими моментами». Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Он давно все заслужил и всем все доказал, невызов связан с кулуарными делами и политическими моментами, не более того. Овечкин должен сам выбирать кого приглашать на эти игры, а кого нет. Думаю, что ему все равно. Это определенное шоу, если откровенно — клоунада, а в клоунаде не каждый уважающий себя человек будет участвовать», — заявил специалист.

Звездный уик-энд пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля. Лига выбрала по одному хоккеисту от каждого из 32 клубов. По результатам голосования болельщиков, которое пройдет до 11 января, будут выбраны еще 12 игроков – четыре голкипера и восемь полевых.

От «Вашингтона» был выбран канадский нападающий Том Уилсон. Среди россиян в мероприятии примут участие вратарь Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами, отставая на 64 гола от Уэйна Гретцки (894).

Ранее назвали плюс от неучастия Овечкина в Матче звезд НХЛ.